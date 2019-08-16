В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием

В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире. Его подозревают в причастности к незаконным поставкам вооружений в Ливию, Чад, Пакистан и Иран. Задержать мужчину удалось благодаря сотрудничеству бельгийских, французских и португальских правоохранительных органов.

Как сообщает газета Le Soir, в 2017 году Жак Месье был осужден за незаконную поставку огнестрельного оружия, боеприпасов, а также танков, вертолетов и военных самолетов в страны, где ведутся боевые действия. Бельгийский суд приговорил его к трем годам тюрьмы и штрафу на сумму €300 тыс. Мужчина обжаловал это решение, однако в 2018-м суд ужесточил наказание до четырех лет тюрьмы и штрафа в €1,2 млн. В частности, его признали виновным в членстве в преступной группировке.

После этого решения Жак Месье бежал в Португалию. Был выдан международный ордер на его арест. Мужчина был задержан по запросу Бельгии, которая добивается его экстрадиции. Сегодня, 16 августа, он предстанет перед судом.

Le Soir уточняет, что около десяти лет назад Жак Месье был осужден за аналогичные преступления в США и Франции. Как утверждают СМИ, за последние 35 лет не было ни одного вооруженного конфликта, в котором Жак Месье не участвовал. К примеру, в 1980-х годах он снабжал оружием Иран во время войны против Ирака.