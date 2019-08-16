Теннис
Турнир ATP серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $6 млн
Второй круг. Андрей Рублев (Россия)—Станислас Вавринка (Швейцария) 6:4, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 9)—Бенуа Пэр (Франция) 7:6 (7:2), 6:1. Ян-Леннард Штруфф (Германия)—Стефанос Циципас (Греция, 5) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6). Миомир Кечманович (Сербия)—Александр Зверев (Германия, 7) 6:7 (4:7), 6:2, 6:4. Карен Хачанов (Россия, 6)—Ник Кириос (Австралия) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2. Третий круг. Давид Гоффен (Бельгия, 16)—Адриан Маннарино (Франция) 7:6 (8:6), 6:2. Медведев—Штруфф 6:2, 6:1.
Турнир WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $3 млн
Второй круг. Эшли Барти (Австралия, 1)—Мария Шарапова (Россия) 6:4, 6:1. Ребекка Петерсон (Швеция)—Вероника Кудерметова (Россия) 2:6, 7:5, 6:2. Светлана Кузнецова (Россия)—Даяна Ястремская (Украина) 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. Мэдисон Кис (США, 16)—Дарья Касаткина (Россия) 6:4, 6:1. Третий круг. Барти—Анетт Контавейт (Эстония) 4:6, 7:5, 7:5. Мария Саккари (Греция)—Арина Соболенко (Белоруссия, 9) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
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