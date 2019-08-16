Нормальные люди

В спецвыпуске бюллетеня Кровь5 «Россия. География костного мозга» вышла вторая часть исследования «Мое я», посвященная характеру потенциальных доноров костного мозга (в первой части речь шла об их мотивации). Работа над исследованием длилась три месяца на средства президентского гранта. В марте — апреле 2019 года проведены глубинные интервью в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Волгограде, Иркутске и Тюмени. Эти города — первые по количеству привлеченных потенциальных доноров.

32 человека, опрошенные во время исследования,— потенциальные доноры костного мозга Приволжского РДКМ. Люди, вступившие в регистр,— реалисты. Они интересуются человеком и человечеством, его проблемами. Но при этом они не ищут способов активного взаимодействия с обществом. Каждый, по их мнению, должен менять мир к лучшему, начиная при этом с себя. Именно донорство костного мозга — индивидуальный, бескорыстный и ответственный акт, направленный на помощь другому,— идеально укладывается в их мировоззрение.

Как же можно охарактеризовать этих людей? 1. Несут доброту. Большинство считают себя добрыми, чувствительными и отзывчивыми людьми. Всегда стараются помогать людям и участвовать в благотворительных проектах. 2. Крепко стоят на земле. Наши информанты — в основном укорененные в жизни, надежные люди. Это становилось особенно очевидным, когда они говорили о своих мечтах и планах. 3. Ценят семью. Половина наших информантов сообщили, что главное в их жизни — это семья и дети, их здоровье, счастье и благополучие. Второй по популярности ответ: главное — это саморазвитие или самореализация. 4. Работают с людьми. Среди доноров много экономистов, бухгалтеров, менеджеров разного профиля. Мы встречались также с дизайнерами, инженерами, журналистами. В выборку попали всего три человека, владеющие собственным бизнесом. 5. Исповедуют консервативные ценности. Информанты признаются, что консервативны, любят привычные вещи. Изменениям предпочитают комфорт и стабильность. 6. Чувствительны к социальным проблемам. Наших респондентов беспокоит коррупция, бедность, пенсионная реформа, нехватка бюджета в сфере образования и здравоохранения. Однако большая часть рассуждений касается морального упадка в обществе. 7. Не стремятся быть частью коллективов и политически неактивны. Наши информанты редко идентифицируют себя с какой-либо социальной группой, не стремятся стать частью какой-то организации. Не вовлечены в политическую активность, не интересуются новостями. 8. Не любят интернет. Респонденты не проводят много времени в интернете, неактивны в соцсетях, используют их только для общения. 9. Верят в Бога, но не считают себя религиозными людьми. Хотя мало кто из информантов получил религиозное воспитание в семье, многие признают, что они верят в Бога, но это их личная духовная практика, к церкви как институту они относятся критически.

Теперь можем ответить на вопрос: доноры — кто они? Нормальные люди.

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Мария Дармина, руководитель исследовательского отдела Русфонда Мария Кочкина, Кровь5