Для спасения Полины Мишиной не хватает 701 717 руб.

Руководитель ООО «Клиника Константа» Юрий Филимендиков (Ярославль): «У Полины в результате травмы, полученной в ДТП, произошло тотальное поражение правого плечевого сплетения. Сохраняется контрактура в правом локтевом суставе, мышцы атрофируются, кисть не функционирует. Девочка не может удерживать предметы и обслуживать себя в полном объеме. Мы уже провели первый этап хирургического лечения в феврале этого года — вывели правую ладонь в правильное положение. Но Полине необходимы еще четыре микрохирургические операции для восстановления движений кисти, сгибания и разгибания правой руки в локте. Надеюсь, мы сможем помочь девочке и она будет развиваться наравне со сверстниками».

Стоимость операций 1 315 200 руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 580 483 руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 701 717 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Полину Мишину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Полины — Татьяны Николаевны Мишиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда