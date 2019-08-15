Melon Fashion Group купила розничную сеть Sela

Melon Fashion Group приобрела розничную сеть Sela. Под управление компании перейдут 278 магазинов в России, Молдавии, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Melon Fashion Group. Напомним, компании уже принадлежат три бренда: befree, Zarina и Love Republic.

Концепция Sela как бренда будет сохранена, однако фокус сместится на производство женской и детской одежды. Директором Sela выбрана глава маркетингового отдела befree Анна Миланович.

«Бренд гармонично вписывается в наш портфель — линии детской и женской одежды успешно дополнят существующие предложения»,— заявил гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев.

Как Sela планировала запустить магазины новых форматов, читайте в публикации “Ъ”.