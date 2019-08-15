Vigrin Galactic показала свой космопорт, откуда люди полетят на орбиту в 2020 году

Компания Virgin Galactic, входящая в Virgin Group Ричарда Бренсона, показала сегодня, 15 августа, свой космопорт в Нью-Мехико. Это трехэтажное здание, которое включает в себя этаж с залом ожидания вылета для клиентов компании и центр управления полетами. Ранее компания проводила свои тестовые полеты из Калифорнии. Теперь, как отмечается в пресс-релизе, у компании есть все необходимое для запуска коммерческих космических полетов и все операции переводятся в Лас-Крусес, (Нью-Мехико).

Первые коммерческие полеты на орбиту должны начаться в 2020 году. Стоимость одного билета составляет $200 тыс., в настоящий момент компания получила уже более 600 заявок от состоятельных клиентов.

О том, чем отличаются космические туры разных компаний, читайте в публикации “Ъ FM” «Virgin Galactic пересечет границу атмосферы».

Кирилл Сарханянц