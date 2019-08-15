Кинотеатры возвращают зрителей на «Иглу»

Фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли возвращается в кинотеатры. 15 августа, в день памяти музыканта, начался повторный прокат картины 1989 года. Показы пройдут в кинотеатрах сети «Каро Фильм». Это не первая культовая лента восьмидесятых, которую снова показывают на широком экране — весной в повторный прокат выходила «Асса» Сергея Соловьева. Чем объясняется такой интерес? И можно ли на этом заработать? С подробностями — Елена Иванова и Яна Лубнина.

«Игла» вышла в 1989 году и сразу стала для многих откровением. Мрачную атмосферу конца восьмидесятых с процветающим наркобизнесом теперь можно было увидеть не только на улицах, но и в кино. К тому же, на экране чуть ли не впервые появились кумиры поколения и фигуранты «черных списков» КГБ, например, Виктор Цой, который сыграл главную роль. Его герой — Моро — пытается помочь подруге Дине избавиться от наркозависимости. Фильм получил культовый статус и быстро разошелся на цитаты

А еще «Игла» стала кассовым хитом 1989 года — фильм посмотрели более 14 млн зрителей. Более масштабную аудиторию тогда смогла привлечь только «Интердевочка» Петра Тодоровского — 44 млн человек. «Иглу» показали и за рубежом — на Берлинском кинофестивале и на Sundance в США.

При этом режиссер Рашид Нугманов признавался, что снимал «Иглу» с полной уверенностью — фильм ляжет на полку, ведь тема наркотиков была слишком спорной для широкого проката. Но тогда помог авторитет киноведа Кирилла Разлогова, который тогда работал в Госкино. В интервью "Ъ FM" он рассказал, почему лента может быть актуальна и для современных зрителей: «Любовь, наркотики, герой, безусловно, сохраняют свой вес в культуре. Этот культ будет продолжаться еще очень долго.

Интерес к фигуре Цоя, безусловно, важен, но важно еще и отношение к окружающей жизни.





И символические строки музыканта "Мы ждем перемен" очень хорошо ложатся на некоторые события текущей политики в Москве».

Культовые фильмы как советские, так и мировые, все чаще показывают в российских кинотеатрах. Например, весной в повторный прокат вышла «Асса» Сергея Соловьева. Почему? И есть ли в этом экономический смысл? Репертуару нужно разнообразие, убеждены киноэксперты. При этом такие премьеры привлекают небольшую, но стабильную аудиторию, так что повторный прокат становится работающей бизнес-стратегией, делает вывод гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Повторный выпуск "Иглы" — это определенная дань уважения той аудитории, которая росла на этом фильме.

Понятно, что зрители не пойдут на такую ленту в любой кинотеатр, а пойдут только туда, где есть нестандартное кино.

И, конечно, количество таких людей ограничено. Так что необходим правильно выверенный формат проката данного фильма в каждом конкретном городе и конкретном кинотеатре, где с таким кино работают».

Кроме того, сейчас Россия переживает новую волну интереса к фигуре Виктора Цоя. В прошлом году на экраны вышел фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. Свой проект о лидере группы «Кино» готовит и Алексей Учитель. Как говорят критики, дело не только в культовом музыканте, но и в атмосфере той эпохи: чувстве свободы, несмотря на рамки цензуры и госконтроля.

В 2010 году режиссер «Иглы» Рашид Нугманов выпустил фильм «Игла Remix» с дополненным сюжетом и другой развязкой. Правда, большой популярности картина не получила.