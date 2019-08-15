Китай могут лишить российской древесины

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости». Министр пояснил, что избежать запрета Пекин сможет, если подключится к решению проблемы незаконной вырубки леса на Дальнем Востоке.

Сколько леса Россия сейчас продает Китаю? И как запрет на экспорт повлияет на ситуацию с незаконной вырубкой? Эти вопросы "Ъ FM" задал руководителю лесной программы Greenpeace в России Алексею Ярошенко: «На лесной экспорт в Китай, если его пересчитать на сырьевой эквивалент, приходится примерно четверть от заготавливаемой в России древесины. Но большая часть уходит не в виде круглого леса, а в виде полуфабрикатов, — это целлюлоза и пиломатериалы. Необработанная древесина — это где-то порядка 5-6% от общего объема заготовки древесины в стране, что, в принципе, не очень много. Конечно, это крупнейший импортер российской лесной продукции.

Что касается незаконных рубок, то непосредственно на "черных лесорубов" приходится небольшой процент от общего объема заготовки.





В основном разрушительны для леса крупные сплошные рубки, они вполне легализованные и проводятся официальными арендаторами, специализированными лесохозяйственными учреждениями. Между тем, Китай — третья по масштабам заготовки древесины страна в мире, Россия — пятая. И российская древесина для КНР — это скорее дополнительный ресурс, а не основной. Согласно действующему законодательству, ограничивать экспорт древесины можно на период до полугода. Такая мера, например, применялась в этом году в отношении бревен березы. Но как показала практика, это не сильно на что-нибудь влияет. А запрет более чем на полгода никак нельзя ввести без изменения законодательства».

Проблему нелегальной вырубки леса преувеличивают в СМИ и интернете, уверен, в свою очередь, начальник управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев: «Действительно, такая информация активно ходит в соцсетях и СМИ. Но это не так достоверно подтверждается документами, конкретными протоколами, в которых присутствуют упомянутые граждане упомянутой республики. Во многих случаях это слишком раздутая чрезвычайно ангажированная информация, которая пока документально не подтверждается».

Между тем, урон лесу наносят не только вырубки, но и масштабные пожары. Так, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России действуют 202 очага. Их активно тушат, но в огне до сих пор находятся 2,5 млн га леса на удаленных территориях. По данным МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем. В Минприроды считают, что виной всему так называемые сухие грозы.

Кирилл Абакумов