Открытие трамвайного движения по Среднеохтинскому проспекту отложили до сентября

Движение трамваев по Среднеохтинскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга возобновится 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Причиной продления сроков являются археологические работы в зоне прохождения трамвайных путей. В июле там были обнаружены фрагменты фундаментов зданий 17-го века.

АО «СтройИнвест» сможет возобновить работы только после того, как археологи закончат свою деятельность. Полностью работы по капитальному ремонту должны быть закончены к 15 октября 2020 года.