Движение по Среднеохтинскому проспекту частично откроют

В ночь с 12 на 13 августа частично откроется движение транспорта по Среднеохтинскому проспекту. Для проезда транспорта станут доступны две полосы будут доступны от Красногвардейской площади в сторону Шепетовской улицы и одна полоса в противоположном направлении.

При этом запуск движения трамваев по Среднеохтинскому проспекту напрямую зависит от работы археологов, которые занимаются фиксацией культурного слоя. Данные работы планируется завершить в течение нескольких дней. После этого АО «СтройИнвест» сможет в возобновить работы по капремонту путей. Предположительно, движение трамваев на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы будет возобновлено до конца месяца.