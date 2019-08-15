«Спортмастер» открыл в Екатеринбурге федеральный распределительный центр

В Екатеринбурге официально открылся федеральный распределительный центр (ФРЦ) «Спортмастера» площадью 50 тыс. кв. м. Предполагается, что он будет принимать поставки из Китая и Москвы и отправлять их в магазины сети, расположенные в УрФО, Поволжье, Сибири и Казахстане (более 400 точек).

ФРЦ был построен в 2016 году. Изначально товары обрабатывались вручную, сейчас работа логистического хаба полностью автоматизирована. Инвестиции в проект составили около 4,3 млрд руб., из них более 1 млрд руб. вложены в техническое оснащение. По словам гендиректора «Спортмастера» Леонида Страхова, скорость обработки и доставки товара до конечного получателя сократилась практически в три раза: с 36 часов до 12-18 часов. Производительность сортировщика равна 24 тыс. единиц товара в час. Ежедневно ФРЦ способен отгружать 120 тыс. единиц товара. Штат 400 человек.

В перспективе в компании не исключили строительства второй очереди центра. «Существующая производительность покрывает текущие потребности, имеется запас в размере около 30%»,— уточнил господин Страхов. Член Совфеда, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годы Аркадий Чернецкий отметил значение проекта для логистики города. «Когда на базе удачного географического положения появляется несколько мощных игроков, вокруг них выстраивается соответствующая инфраструктура. В перспективе это дает развитие аэропорту, жд-транспорту и дорог»,— отметил он.

ООО «Спортмастер» зарегистрировано в 2005 году в Москве. Основной вид деятельности — торговля спорттоварами и технологичным снаряжением. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал компании равен более 261,6 млн руб. Магазины «Спортмастера» представлены в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и на Украине. Распределительные центры компании, кроме Екатеринбурга, расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Есть два крупных арендуемых склада во Владивостоке и Новосибирске. Как ранее писал “Ъ”, ГК «Спортмастер» планирует выйти на рынки Польши, Германии и Франции. В частности, компания ведет переговоры о покупке Go Sport Poland (входит во французскую Go Sport Group).

Мария Арабей