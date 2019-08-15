Нижегородское правительство не видит нарушений в отчете слушаний о строительстве храма

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не увидел нарушений в отчете об итогах публичных слушаний о строительстве храма в сквере на улице Прыгунова. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в ведомстве, процедура прошла в сроки и соблюдением всех процедур.

Напомним, в департамент обратилась инициативная группа жителей Автозаводского района, где нижегородская епархия РПЦ при поддержке властей планирует построить часовню. Авторы письма заявили о подтасовке протокола публичных слушаний, на которых большинство местных жителей высказались за сохранение сквера памяти погибшим милиционерам. Однако в отчете районной администрации сказано, что участники слушаний высказались за строительство храма. Обратившиеся просили департамент учесть данное обстоятельство для принятия окончательного решения.

В департаменте заявили, что у ведомства нет полномочий проверять достоверность отчета районной администрации. Обращения жителей в правительстве пообещали рассмотреть в течение месяца. Вопрос о строительстве храма или сохранения сквера в департаменте пообещали рассмотреть с учетом мнения администрации Автозаводского района.

Подробнее о ситуации в материале “Ъ-Приволжье” «На сквере ставят крест».

Владимир Зубарев