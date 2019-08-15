Жителя Шахт приговорили к обязательным работам за снос памятника архитектуры

Шахтинский городской суд приговорил жителя Шахт к 300 часам обязательных работ за снос его собственного дома, который являлся объектом культурного наследия ( ч. 1 ст. 243 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, обвиняемый в сентябре прошлого года снес принадлежащий ему дом в Шахтах по ул. Советской, 13. Мужчина знал, что этот дом являлся объектом культурного регионального наследия 1908 года постройки и был включен в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность, как «Жилой дом лавочника».

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской оценил материальный ущерб от действий подсудимого в 6 млн руб. Такая сумма понадобится на восстановление памятника.

Дарья Голякова