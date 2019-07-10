Жителя Шахт могут осудить на три года за снос собственного дома

В Шахтинский городской суд направили дело местного жителя, которого обвиняют в уничтожении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Предварительное расследование показало, что обвиняемый в сентябре прошлого года снес принадлежащий ему дом в Шахтах по ул. Советской, 13. Мужчина знал, что этот дом являлся объектом культурного регионального наследия 1908 года постройки и был включен в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность, как «Жилой дом лавочника».

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской оценил материальный ущерб от действий подсудимого в 6 млн руб. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Дарья Голякова