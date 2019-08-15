Верховный суд Татарстана отказался снимать «Коммунистов России» с выборов в Госсовет

Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска первого секретаря татарстанского отделения КПРФ Хафиза Миргалимова, который требовал отменить решение ЦИК республики о регистрации списка кандидатов «Коммунистов России» на выборах в Госсовет.

Господин Миргалимов утверждал, что его оппоненты представили в избирком недействительные подписи. Кроме того, в суде представители КПРФ заявили о незаконности выдвижении кандидатов «Коммунистов России». Суд эти доводы не поддержал.

В КПРФ заявили "Ъ-Казань", что обжалуют решение в Верховном суде РФ.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"