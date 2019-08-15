«РЭП Холдинг» снизил чистый убыток на 21% по итогам 2018 года

По итогам прошлого года АО «РЭП Холдинг» (входит в структуру «Газпромбанка», штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,4 млрд рублей — на 20,9% меньше показателя за 2017 год. Выручка компании увеличилась в 2,72 раза — до 23,2 млрд руб., себестоимость продаж — в 2,75 раза, до 21,201 млрд руб. Прибыль от продаж составила 819,44 млн руб. против убытка в 365,06 млн руб. годом ранее, свидетельствуют данные системы «СПРАК-Интерфакс».

При этом показатель выручки за 2018 год для компании является максимальным за 15 лет существования. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году и составлял 18,3 млрд руб.

В АО «РЭП Холдинг» рост выручки и выход на прибыль от продаж объяснили увеличением маржинальной рентабельности и укрупнением портфеля заказов, в том числе за счет новых рынков сбыта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «РЭП холдинг» и итальянская Ansaldo Energia подписали соглашение о создании в Петербурге совместного предприятия по производству, ремонту и сервису больших газовых и паровых турбин. Также сообщалось, что компания приступила к монтажу оборудования для газопровода на Дальнем Востоке.