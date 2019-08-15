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Вячеслав Франк будет исполнять обязанности мэра Барнаула

Депутаты Барнаульской городской Думы согласовали на пост исполняющего полномочия мэра кандидатуру Вячеслава Франка, ранее занимавшего пост первого заместителя главы администрации Барнаула. Как уточнили в мэрии Барнаула за это решение проголосовали 32 депутата из 34, двое воздержались. Кандидатуру господина Франка предложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сегодня стало известно о том, что мэр Барнаула Сергей Дугин уволился по собственному желанию. «Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме», - процитировала его слова пресс-служба горадминистрации.

Сергей Дугин возглавлял Барнаул с 2015 года.

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