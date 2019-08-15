Росгвардия заявила об угрозах сотрудникам после несанкционированных акций

Сотрудники Росгвардии получают угрозы и оскорбления в соцсетях после несанкционированных акций в Москве, сообщил официальный представитель службы Валерий Грибакин. По его словам, так организаторы акций пытаются надавить на сотрудников Росгвардии.

«У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства. Также под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление»,— сказал он ТАСС.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников. Правозащитники обвинили сотрудников Росгвардии в жестких задержаниях.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».