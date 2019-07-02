Более 100 кандидатов подали документы на выборы в муниципалитеты Ленобласти

Более 100 кандидатов зарегистрированы для участия в выборах муниципальных депутатов Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выборы в 177 муниципальных образованиях Ленобласти пройдут 8 сентября, замещению подлежат более 2 тыс. депутатских мандата. В организации выборов задействованы 18 территориальных, шесть муниципальных избирательных комиссий и 931 участковая избирательная комиссия. Право принять участие в голосовании имеют 1,25 млн жителей региона.