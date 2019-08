«Спутник1985» и Videomore сделали худи по мотивам сериала «Рассказ служанки»

Красно-белые наряды Служанок из сериала-антиутопии, снятого по одноименному роману Маргарет Этвуд, давно стали источником вдохновения для фэшн-индустрии. Художником по костюмам стала американка Эн Крэбтри, ее же авторству принадлежат наряды героев для «Клана Сопрано» и «Мира Дикого Запада». Отсылки к вселенной сериала можно найти в коллекциях Paul & Joe, A. W. A. K. E, The Row и даже Vera Wang.

Вот и онлайн-сервис Videomore и российский бренд уличной одежды «Спутник1985» выпустили совместную капсульную коллекцию худи по мотивам культового сериала. В качестве надписи на груди была использована цитата «Don`t let the bastards grind you down» из романа Этвуд.

1 июля стало известно, что сериал продлили на четвертый сезон. Сегодня, в день выхода финальной серии третьего сезона, коллекция поступила в продажу — на сайте бренда «Спутник1985» и в шоу-руме на улице Покровка, 19.

Сериал «Рассказ служанки» начал выходить в 2017 году, с тех пор он получил множество наград, среди которых 11 премий «Эмми» и 3 премии «Золотой глобус» в различных категориях, в том числе как лучший драматический сериал.