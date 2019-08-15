Липецкая область экспортировала продукции АПК на $157 млн

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области по итогам первого полугодия составил $157,2 млн, сообщила пресс-служба региональной администрации. Это на 16% выше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным регионального управления сельского хозяйства, наибольший объем среди продукции АПК занимают зерновые – их было отправлено на $53 млн. На втором месте с показателем $39,2 млн масложировая продукция. На $65 млн было экспортировано дрожжей, жома, жмыха, продукции для детского питания, овощных консервов, картофеля-фри, соков и воды. По информации пресс-службы, всего на экспорт было отправлено 436 тыс. т груза, а в совокупном объеме экспорта продукция АПК занимает второе место после металлов и изделий из них. «Пока 90% экспорта нашей области это металлургия, и ситуацию надо менять»,– заявил врио губернатора Игорь Артамонов. По его словам, регион не должен быть только ресурсной базой, «зависящей от цен на зерновые»: «Надо развивать переработку и производство готовой продукции».

О том, почему в макрорегионе замедлился рост вывоза продукции АПК, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Экспорт притормозил зерном».

Александр Прытков