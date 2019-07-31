Прокуратура уличила Роспотребнадзор в нарушении закона о защите прав предпринимателей

Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения закона со стороны территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах города. Они касаются проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, было установлено, что специалист Роспотребнадзора в предусмотренный законодательством срок не внес в реестр проверок информацию о проведенных мероприятиях в отношении ООО «Вайлдберриз», ООО «Ветсовет», а также ряда предпринимателей. В итоге указанное должностное лицо было привлечено к административной ответственности по результатам рассмотрения дела мировым судьей. Ему вынесено предупреждение.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура в Петербурге отклонила почти половину внеплановых проверок бизнеса, которые органы контроля провели без согласования или с нарушениями.