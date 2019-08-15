Мосгоризбирком передаст в СКР документы о подделке подписей

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия обратится в Следственный комитет России (СКР) с требованием расследовать подделку подписей в пользу кандидатов в Мосгордуму. «Мы обязательно отправим все материалы по подделке подписей в СКР. Может, тогда желающих рисовать поубавится»,— сказал господин Горбунов на пресс-конференции по выборам в Мосгордуму (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционеры считают, что их специально не допустили к выборам.

После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, одна из них, 27 июля, была несанкционированной. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы 14 человек.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».