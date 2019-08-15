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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Головная структура холдинга «Белая птица» признана банкротом

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом головную структуру агрохолдинга ООО «Холдинговая компания "Белая птица"», следует из судебной документации. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Напомним, с иском о банкротстве в феврале обратился Автовазбанк, которому компания должна 6,7 млрд руб. Холдинговая компания владеет долями в ООО «Белая птица-Белгород», ООО «Белгородская зерновая компания», ЗАО «Торговый дом "Белая птица"» и других. Часть этих предприятий также может обанкротиться, а зерновая компания уже признана банкротом.

О том, кому достались лучшие активы агрохолдинга, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Белая птица" долетела до продажи».

Александр Прытков


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