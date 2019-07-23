Белгородскую зерновую структуру «Белой птицы» признали банкротом

Арбитражный суд Белгородской области решил удовлетворить иск банка «Траст» (правопреемник Автовазбанка) и признать несостоятельным ООО «Белгородская зерновая компания» (БЗК, дочерняя структура некогда одного из крупных производителей мяса бройлеров «Белая птица»). Согласно документам, в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Александр Белянин. Рассмотрение его отчета назначено на 22 октября 2019 года.

БЗК, напомним, банкротится по иску Автовазбанка с сентября 2018 года. В реестр требования кредиторов БЗК включено 22,8 млрд руб., из которых 29,4 млн руб. обеспечено залоговым имуществом. Основная часть этого долга сформировалась из непогашенных кредитов других юрлиц холдинга, по которым БЗК выступала поручителем. Ранее банк подавал еще несколько банкротных исков к структурам «Белой птицы», в том числе к ООО «Холдинговая компания "Белая птица"», которому принадлежит 100% «Белгородской зерновой компании».

О судьбе уже выкупленных группой «Черкизово» активов «Белой птицы» — в публикации “Ъ-Черноземье” «В Курске останавливают бойню».

Мария Старикова