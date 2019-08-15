Воронежский «Электросигнал» за полгода снизил выручку почти на 530 млн рублей

Производитель средств радиосвязи ОАО «Электросигнал» по итогам первого полугодия сработал с выручкой в 1,6 млрд руб., следует из отчетности компании. Это на 527,5 млн руб. меньше, чем за аналогичный период 2018 года — тогда выручка воронежского предприятия составила 2,1 млрд руб. При этом у «Элетросигнала» с 65,9 до 176,7 млн руб. выросла чистая прибыль.

Напомним, в августе входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Созведие» стал контролировать 80,44% в «Электросигнале». Как поясняли в «Ростехе», консолидация активов со специализацией в области средств радиосвязи и другой высокотехнологичной радиоэлектронной продукции «соответствует стратегическим целям госкорпорации».

Подробнее о прежних совладельцах предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Электросигнал" подключают к "Созвездию"».

Александр Прытков