Концерн «Созвездие» увеличил свой пакет акций воронежского завода «Электросигнал» до 80%

АО «Концерн “Созвездие”» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») увеличило пакет акций воронежского производителя средств радиосвязи ОАО «Электросигнал» с 25% до 80,44%. Это следует из сообщения «Электросигнала». Согласно ему, с 1 августа концерн стал владельцем акций трех московских компаний: ООО «Интермарс» (27,7%), ООО «Макрон-СТ» (19,8%) и ООО «Инвест-инжиниринг» (7,9%).

Напомним, структура акционеров «Электросигнала» начала меняться с 2016 года. Тогда председатель совета директоров НК-Банка Виктор Григорьев вместе с Александром Ефремовым и ООО «Интермарс» выкупили пакет в 41,42% у новосибирского ЗАО «Электросигнал-Холдинг», а затем еще 14% у ООО ПКФ «ВЭЛС». Источники “Ъ-Черноземье” сообщали, что контрольный пакет «Электросигнала» може стать частью сделки по покупке совместным предприятием господина Григорьева и тогдашнего главы концерна «Калашников» Алексея Криворучко, ныне замминистра обороны РФ.

«Электросигнал» специализируется на разработке и производстве новейших средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов для силовых структур и общетехнического применения. Завод выпускает более 200 самостоятельных изделий. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО за 2018 год — 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 111,2 млн руб.

Подробнее о том, кому раньше принадлежал контрольный пакет «Электросигнала», — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Электросгнал” подключают к “Созвездию”».

Мария Старикова