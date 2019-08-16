«Ижнефтемаш» закончил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в 51,4 млн рублей

Чистая прибыль ПАО «Ижнефтемаш» за первое полугодие 2019 года составила 51,4 млн руб. Это на 11,7 млн руб. больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ежеквартальный отчет ПАО опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка предприятия составила 1,4 млрд руб., что на 233,3 млн руб. больше значения января-июня прошлого года. Кредиторская задолженность составила 471,3 млн руб., сократившись с начала года на 135,7 млн руб. Внеоборотные активы общества составили 927,1 млн руб., оборотные — 1,13 млрд руб., что больше значений начала года на 121,74 млн руб. и 2,29 млн руб. соответственно.

ПАО «Ижнефтемаш» входит в группу компаний РИМЕРА. Предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и оказанием сервисных услуг компаниям топливно-энергетического комплекса. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 109,56 млн руб. Это на 26,55 тыс.% больше значения 2017 года, которое составляло 411 тыс. руб.