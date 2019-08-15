Глава Росавиации назвал решение посадить самолет в поле единственно верным

Руководитель Росаваиции Александр Нерадько выразил уверенность, что решение экипажа самолета, на борту которого находились 233 человека, после столкновения со стаей чаек посадить его вместо Симферополя в поле в Подмосковье было правильным. По словам господина Нерадько, пилоты заслуживают представления к высоким государственным наградам.

«После столкновения с птицами начались перебои с двигателями на воздушном судне, и экипаж принял очень профессиональное и единственно верное в этой ситуации решение»,— сказал Александр Нерадько журналистам.

Глава ведомства также добавил, что не видит оснований для внеплановой проверки авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежал лайнер. По итогам расследования ЧП будут определены дальнейшие шаги по повышению орнитологического обеспечения безопасности полетов, указал он.

По словам господина Нерадько, пока пассажиры не могут получить свой багаж, так как работающие на месте происшествия следователи не разрешают его извлечь. В Росавиации полагают, что разрешение будет получено к концу дня.

Самолет будет эвакуирован с поля после того, как комиссия по расследованию даст разрешение. «Взлетная масса воздушного судна была более 82 тонн, на борту находилось более 16 тонн топлива. Топливо остается, как только председатель комиссии даст разрешение, будет откачка топлива»,— рассказал он.

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Самолет, на борту которого находились 233 человека, аварийно сел в поле в Подмосковье утром 15 августа. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки.

Подробнее о происшествии — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».