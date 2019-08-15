Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как модный дом привлекает новую аудиторию с помощью видеоигр.

Если вы еще не скачали мобильное приложение Gucci, скачайте обязательно. Теперь в него добавили секцию, посвященную играм. Играть можно имеющими отношение к дому персонажами, а сама эстетика взята из винтажных видеоигр, а точнее аркад 1970-1980-х.

Этот блестящий ход еще раз доказывает силу бренда и силу маркетинга Gucci. Зачем ему видеоигры? Ответ прост: чтобы плотнее вовлекать аудиторию и знакомить ее с новой продукцией и кодами марки. К концепции и ее реализации имел непосредственное отношение креативный директор Gucci Алессандро Микеле, который, видимо, как талантливый человек из знаменитой фразы талантлив во всем. Сначала появилась игра Gucci Bee, потом к ней добавили Gucci Ace.

В Gucci Bee надо пройти героем-пчелой три уровня с нарастающей сложностью. В Ace, игре в пинг-понг, все вообще очень эстетично: эта игра посвящена истории и эволюции гейминга. Чем выше уровень — тем круче графика и проработка деталей. Заманивают еще и соревновательным элементом. После прохождения игры пользователь видит свой рейтинг и может поделиться результатами в социальных сетях. Самое «страшное» для игроманов — скоро обещают добавить новые аркады.