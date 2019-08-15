Николай Валуев намерен открыть в Петербурге экопункты по приему вторсырья

Депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев намерен открыть в Петербурге сеть экологических пунктов по приему вторсырья. Туда, в частности, можно будет сдавать на переработку пластик, металл, макулатуру и стекло. Всего планируется открыть от 50 до 200 точек в разных районах города. Расположение экопунктов «должно быть комфортным, в пешей доступности», отмечает господин Валуев в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Моя помощница @belynata , вдохновившись практикой Нижнего Новгорода по созданию экопунктов, предложила реализовать такой же проект в Санкт-Петербурге. Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, макулатура, стекло) от населения. Около 50-200 точек по городу. Их расположение должно быть комфортным, в пешей доступности. ? ? ? Опыт Нижнего Новгорода показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения. Вице-губренатор Петербурга #ЛюбовьСовершаева поддержала идею и выразила готовность помочь в реализации. В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов. ? ? ? ? ? ? ? ? #экологическоесознание #спасемпланету #экология #отходы #экологияжизни #раздельныйсбор #мусорнаяреформа #свалки #экопункты #нацпроектэкология #recycling
По его словам, опыт Нижнего Новгорода показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения. Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уже поддержала эту идею и выразила готовность помочь в реализации. В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов, говорится в сообщении на странице депутата.
Ранее «Ъ» писал, что в Нижнем Новгороде летом этого года открылось уже семь подобных экопунктов, где, сдав вторсырье, можно получить специальные карты на покупку книг.