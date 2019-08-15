Николай Валуев намерен открыть в Петербурге экопункты по приему вторсырья

Депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев намерен открыть в Петербурге сеть экологических пунктов по приему вторсырья. Туда, в частности, можно будет сдавать на переработку пластик, металл, макулатуру и стекло. Всего планируется открыть от 50 до 200 точек в разных районах города. Расположение экопунктов «должно быть комфортным, в пешей доступности», отмечает господин Валуев в своем Instagram.

По его словам, опыт Нижнего Новгорода показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения. Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уже поддержала эту идею и выразила готовность помочь в реализации. В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов, говорится в сообщении на странице депутата.

Ранее «Ъ» писал, что в Нижнем Новгороде летом этого года открылось уже семь подобных экопунктов, где, сдав вторсырье, можно получить специальные карты на покупку книг.