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Фото: Андрей Абрамов

Культурный обмен

Нижегородцам предлагают сдать вторсырьё в обмен на книги.

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Сдав вторсырье теперь можно получить специальные карты на покупку книг.


В День эколога, который отмечался 5 июня, занимающаяся сбором и переработкой вторсырья компания «Исток», совместно с книжным магазином «Дирижабль» презентовали новый ЭКО-проект. Он позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене, либо полностью оплатить их стоимость накопительными карточками. Сдав вторсырье в любом из новых пунктов приема, каждый может получить специальные карточки номиналом 30 и 50 рублей и в магазине «Дирижабль» расплатиться ими за книгу. Кроме того, они дают 10% скидку на приобретение какого-либо издания. По словам мэра Владимира Панова, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде установлено семь пунктов приема вторсырья.

Генеральный директор управляющей организации ООО «Исток» Денис Тавров рассказал, что с каждым новым открытым пунктом приема вторсырья интерес жителей к ним растет. Кроме того, некоторые нижегородцы выражают желание своими глазами увидеть, как осуществляется переработка мусора.

Сейчас Пункты приёма расширяют свой функционал. Сегодня они принимают уже не только картон, бумагу, алюминий, пластик, но и батарейки.

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