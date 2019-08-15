Жители Татарстана взяли кредиты на 165 млрд рублей

За первые полгода 2019 года жителям Татарстана выдали кредиты на 164,8 млрд рублей, что на 15,9% больше прошлогоднего показателя, говорится в сообщении отделения Банка России по республике.

В Нацбанке Татарстана отметили, что показатели выросли в связи с повышением спроса на потребительские кредиты, объем которых составил 126,8 млрд рублей по итогам первых шести месяцев этого года. Эти данные на 25,5% больше прошлогоднего результата. Качество обслуживания кредитов жителями Татарстана находится на хорошем уровне. Об этом свидетельствует доля просроченного долга, которая на 1 июля составила 3,5%, что на 1,3% меньше показателей прошлого года.

Ранее сообщалось, что средний размер автокредита в Татарстане составил 637 тыс. руб.

"Ъ-Казань"