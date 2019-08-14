В Татарстане средний размер автокредита вырос до 637 тысячи рублей

Средний размер автокредита в Татарстане составил 637 тыс. руб. по итогам второго квартала 2019 года. Рост по сравнению с прошлогодним показателем составил 9,2% , говорится в исследовании «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

Средний размер актокредита в стране составил 769 тыс. руб, рост – 8,4%. Наибольший размер, по данным НБКИ, зафиксирован в Москве (1,11 млн руб.). В пятерку лидеров попали Московская область (966 тыс. руб.) , Санкт-Петербург (940,8 тыс. руб), Краснодарский край (876 тыс. руб.) и Ханты Мансийский АО (863,6 тыс. руб.), а наименьший — в Кемеровской (466,7 тыс. руб.) и Кировской области (547,2 тыс. руб.), а также в Удмуртии. (617,3 тыс. руб.).

Наибольший рост среднего размера автокредита зафиксировали в Тюменской (14,8%) и Рязанской областях (14,7%), а также в Ставропольском крае (14,5%). А в трех регионах страны вместо роста зафиксировали падение. Это Новосибирская (-1,0%) , Кировская (-6,6%) и Кемеровская области (-27,6%).

Ранее сообщалось, что число выданных автокредитов в Татарстане сократилось на 5,3%.

"Ъ-Казань"