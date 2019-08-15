В Тюмени к 2024 году откроются пятнадцать новых школ

К 2024 году в Тюмени откроются 15 школ, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона (отмечается 14 августа — “Ъ-Урал”). По его словам, в этом году к 1 сентября новые школы откроются в районе улиц Янтарной и Бориса Житкова. В 2020 году школа откроется в Казарово. В 2021 году — в микрорайоне Заречный, в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева.

«Самый главный капитал, которым мы владеем — это люди, поэтому большое внимание и средства в рамках национальных проектов выделяются именно на развитие человеческого капитала. Это здравоохранение, образование, наука, все то, что связано с творческим и профессиональным развитием личности»,— подчеркнул господин Моор. В пресс-службе губернатора уточнили, что с 2022 по 2024 год в Тюмени откроют новые школы в микрорайонах Березняковский, Мелиораторов, Ямальский-1, Антипина, Мыс, в ЖК «Озерный парк», «Плеханово», «Ново-Патрушево», «Тура» и в районе улиц Ямская—Белинского.

В 2019 году Тюменская область отмечает 75-летие. Официально регион появился на карте государства 14 августа 1944 года, однако история территории уже насчитывает не одно столетие. За прошедшие годы из провинции область превратилась в крупный нефтегазовый регион.

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