В «Пятерочках» Татарстана возобновили продажу крепкого алкоголя

В татарстанских «Пятерочках» вновь продают крепкий алкоголь.Запрет на продажу был снят с сегодняшнего дня, сообщили "Ъ" в одном из магазинов Казани.

Госалкогольинспекция республики приостановила лицензию на розничную продажу крепкого алкоголя компании «Агроторг» 9 августа. Это произошло в связи с продажей спиртного напитка несовершеннолетнему покупателю в одном из казанских магазинов «Пятерочка».

Ранее сообщалось, что в среднем за неделю объемы отгрузок крепкого алкоголя в сети «Пятерочка» составляют 5-6 тыс. дал.

"Ъ-Казань"

"Ъ-Казань"