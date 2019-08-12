«Татспиртпром» может снизить продажи водки из-за приостановки лицензии у «Пятерочки» на 5-6 тысяч дал в неделю

Контролируемое правительством Татарстана АО «Татспиртпром» определит свои потери от запрета на продажу крепкого алкоголя в сети «Пятерочка» на территории Татарстана в конце августа. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе компании. В «Татспиртпроме» отмечают, что в среднем за неделю объемы отгрузок крепкого алкоголя в сети «Пятерочка» составляет 5-6 тыс. дал.

«Понятно, снижение небольшое будет»,- рассказали в компании.

В «Татспиртпроме» считают, что на время запрета альтернативой «Пятерочке» станут специализированные алкомаркеты.

9 августа в Госалкольинспекция РТ приостановила лицензию на розничную продажу алкоголя ООО «Агроторг» (юрлицо «Пятерочки»). Причиной этого стала продажа алкоголя несовершеннолетнему в одном из казанских магазинов «Пятерочка», сообщили “Ъ”.

За первые пять месяцев 2019 года «Татспиртпром» увеличил реализацию алкогольной продукции на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,35 млн дал. Наибольший рост продаж, в 2,5 раза, наблюдается у коньяков и ликероводочной продукции — на 41%. Спрос на водку возрос на 8%.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"