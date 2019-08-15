На Ставрополье планируют достроить 10 многоквартирных домов застройщика-банкрота

Незавершенные многоквартирные дома обанкротившегося ставропольского застройщика ООО «Крован-КМВ» передадут региональному фонду защиты прав дольщиков для завершения строительства, сообщает пресс-служба Управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. На счету компании десять недостроенных объектов и 640 пострадавших дольщиков.

Как ранее писал “Ъ-Юг” , принадлежавший компании проблемный дом в Пятигорске по ул. 295 Стрелковой дивизии достроят введут в эксплуатацию уже в следующем году. После его завершения 116 участников долевого строительства получат жилье. Дом 70% готовности передали новому застройщику ООО«Инвестстрой-2013» в этом году. В конце июня компания получила разрешение на строительство и сразу приступила к работам.

Дарья Голякова