В Пятигорске 116 обманутых дольщиков получат жилье в 2020 году

Проблемный дом в Пятигорске по ул. 295 Стрелковой дивизии достроят введут в эксплуатацию в следующем году, сообщает пресс-служба Управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. Сейчас на объекте возобновилось строительство. После его завершения 116 участников долевого строительства получат жилье.

Ранее объект принадлежал застройщику ООО «Крован-КМВ». Компания должна была завершить строительство в 2017 году, но обанкротилась. Дом был достроен на 70%. В 2019 году объект передали новому застройщику ООО «Инвестстрой-2013». В конце июня этого года компания получила разрешение на строительство и сразу приступила к работам. Сейчас на объекте уже остекляют этажи.

Дарья Голякова