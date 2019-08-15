Торговый дом «Риф» нарастил выручку в 1,7 раза – до 120 млрд рублей

По итогам работы в 2018 году крупнейший в России экспортер зерна ростовский торговый дом «Риф» выручил 119,8 млрд руб – на 70% больше, чем годом ранее, следует из данных финотчетности, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль компании при этом сократилась на 28% - до 650 млн руб. Проценты к уплате составили 624 млн руб, увеличившись год к году в 2,7 раза. В то же время за отчетный период у компании появились долгосрочные заемные средства в размере 2,7 млрд руб, а объем краткосрочных заемных средств увеличился в 2,7 раза – до 11,8 млрд руб.

В начале года в интервью “Ъ-Юг” бенефициар «Рифа» Петр Ходыкин говорил о том, что, начиная с 2017 года, компания инвестировала 5 млрд руб. в приобретение 1,5 тыс. вагонов-хопперов. Тогда Предприниматель объяснял, что наличие собственного парка вагонов призвано сделать доставку более прогнозируемой, снизить риски и улучшить финансовые показатели компании.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, по итогам сельхозсезона 2018/2019 гг «Риф» возглавил список крупнейших российских зернотрейдеров., составленный отраслевым агентством «ПроЗерно». По сравнению с предыдущим сезоном, компания нарастила рыночную долю с 12% до 15,8% и увеличила отгрузки на 7,9% — до 6,6 млн т. «Риф» практически вдвое обогнал по объемам отгрузок ближайшего конкурента — «дочку» Glencore МЗК и показал рост отгрузок на фоне снижения поставок на экспорт большинством других компаний из топ-10.

«Рост отгрузок “Рифом” на фоне снижения экспортных продаж другими крупными участниками рынка объясняется тем, что компания активнее всех использует рейдовую перевалку (отправку из портов на малой воде небольшими судами класса “река-море” и дальнейшую перегрузку на судно-накопитель на глубокой воде)»,— пояснял тогда изданию господин Петриченко.

В начале года Петр Ходыкин также рассказывал о намерении инвестировать не менее 11 млрд руб. в покупку и строительство судов класса «река–море» для нужд компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 83,75% долей в уставном капитале ООО «Торговый дом «Риф»» сегодня принадлежат «ДЖИ ТИ СИ ЭС ТРЕЙДИНГ ДМСС» из ОАЭ, еще 16,25% владеет компания «ПОНТЕМАНО ИНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН», зарегистрированная в государстве Сент-Китс и Невис на побережье Карибского моря.

Елена Шепелева