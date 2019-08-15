На «Нижегородском водоканале» вновь прошли обыски по делу о неуплате налогов

Сотрудники следственного управления СК РФ (СУ СК) по Нижегородской области 14 августа вновь пришли с обысками на АО «Нижегородский водоканал» (учредитель – администрация Нижнего Новгорода). Как “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе компании, ведомство проводит проверку по материалам уголовного дела, связанного с доначислением предприятию налога на добавленную стоимость в 2013 году.

По версии следствия, предприятие в 2013 году уклонилось от уплаты налогов на 65,8 млн руб., дело расследуется по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Неуплата налогов в особо крупном размере»). Руководство компании направило в налоговую инспекцию заведомо недостоверную декларацию с ложными данными. Напомним, в то время водоканалом руководил бывший заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер. Когда в апреле 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела, господин Байер покинул областное правительство «по обоюдному решению», достигнутому с главой региона.

Напомним, 9 июля на «Нижегородском водоканале» уже проходили обыски по этому делу. В пресс-службе водоканала сообщили “Ъ-Приволжье”, что компания оказывает полное содействие представителям правоохранительных органов, однако «действия силовиков вносят дестабилизацию в деятельность предприятия, нарушая выстроенные процессы и отлаженную работу сотрудников».

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Водоканал дал налоговую течь».

Анастасия Еремина