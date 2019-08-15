Прибыль ГК «Балтийский лизинг» по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 16%

Группа компаний «Балтийский лизинг» объявила финансовые итоги своей деятельности за первое полугодие 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Общая сумма активов группы по состоянию на 30 июня 2019 года достигла 39 млрд рублей, что на 8% больше, чем по итогам 2018 года. Прибыль компании за отчетный период составила 1,1 млрд рублей, показав по отношению к результатам первого полугодия 2018 года прирост на 16%, что позволяет с уверенностью ожидать выполнения плана по прибыли за 2019 год. Объем собственного капитала ГК «Балтийский лизинг» к концу июня достиг 8,3 млрд рублей, прирост на 15% по сравнению с итогами 2018 года.

Общая сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг также находится на плановом уровне и после вычета резерва под обесценение на 30 июня 2019 года превысила 35 млрд рублей, увеличившись в соотношении с итогами 2018 года на 9%.

«Балтийский лизинг демонстрирует стабильный рост прибыли и сохраняет высокий уровень рентабельности в условиях ужесточения конкуренции. Мы, в том числе, продолжаем оптимизировать базу пассивов, и, например, в июле успешно разместили очередной выпуск облигаций БО-П02 на сумму 4 млрд рублей, что в совокупности с иными факторами поддержит положительную динамику финансовых показателей и в перспективе», - рассказал заместитель финансового директора «Балтийского лизинга» Дмитрий Казаковцев.