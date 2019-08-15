Прибыль ГК «Балтийский лизинг» по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 16%

Группа компаний «Балтийский лизинг» объявила финансовые итоги своей деятельности за первое полугодие 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Общая сумма активов группы по состоянию на 30 июня 2019 года достигла 39 млрд рублей, что на 8% больше, чем по итогам 2018 года. Прибыль компании за отчетный период составила 1,1 млрд рублей, показав по отношению к результатам первого полугодия 2018 года прирост на 16%, что позволяет с уверенностью ожидать выполнения плана по прибыли за 2019 год. Объем собственного капитала ГК «Балтийский лизинг» к концу июня достиг 8,3 млрд рублей, прирост на 15% по сравнению с итогами 2018 года.
Общая сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг также находится на плановом уровне и после вычета резерва под обесценение на 30 июня 2019 года превысила 35 млрд рублей, увеличившись в соотношении с итогами 2018 года на 9%.
«Балтийский лизинг демонстрирует стабильный рост прибыли и сохраняет высокий уровень рентабельности в условиях ужесточения конкуренции. Мы, в том числе, продолжаем оптимизировать базу пассивов, и, например, в июле успешно разместили очередной выпуск облигаций БО-П02 на сумму 4 млрд рублей, что в совокупности с иными факторами поддержит положительную динамику финансовых показателей и в перспективе», - рассказал заместитель финансового директора «Балтийского лизинга» Дмитрий Казаковцев.
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru