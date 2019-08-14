Из-за коммунальной аварии на Эльмаше повреждены автомобили

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бабушкина и Красных Командиров (микрорайон Эльмаш) утром прорвало трубу с горячей водой. По словам очевидцев, асфальт у места порыва разлетелся в разные стороны, в результате пострадали несколько автомобилей, припаркованных рядом.

«На две машины лился кипяток. Мы на третьем этаже живем, проснулись, показалось, что град. Выглянули, а нам камни летели в окна. На балкон залетел один кусок асфальта размером с ладонь. Трем машинам точно побило окна»,— рассказала очевидец произошедшего (цитата по Е1).

В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) сообщили, что владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб. Там пояснили, что произошедшее связано с гидравлическими испытаниями трубопроводов (опрессовками), которые проходят в Екатеринбурге с 11 по 15 августа.