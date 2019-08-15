Канадский хоккеист Джордан Карон покинул «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с 28-летним нападающим из Канады Джорданом Кароном по соглашению сторон, сообщила пресс-служба команды. В минувшем сезоне хоккеист сыграл за клуб 33 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Таким образом, в составе «Сибири» осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешенным лимитом на матч. В текущем межсезонье из «Сибири» ушли 11 игроков, в том числе вратарь Дэнни Тэйлор, нападающие Жильбер Брюле и Шейн Принс, а также защитник Максим Игнатович, игравший за команду на протяжении десяти лет. На смену им пришли девять игроков, среди них — Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен из «Нефтехимика», Сэм Лофквист из «Куньлуня» и Харри Сятери из Grand Rapids Griffins.

Напомним, «Сибирь» последние три сезона не может попасть в плей-офф, занимая девятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Весной 2019 года клуб сменил главного тренера — им стал Николай Заварухин.

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Илья Галагуз