В отношении экс-президента Киргизии завели еще два дела о коррупции

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам. «Ему вручили еще два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш»,— сообщил «РИА Новости» адвокат господина Атамбаева Сергей Слесарев.
На сегодняшний день экс-главе государства инкриминируется совершение десяти тяжких и особо тяжких преступлений. Его подозревают в коррупции, узурпации власти и сотрудничестве с криминальными структурами. Политик был арестован 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. Все обвинения он считает сфабрикованными и отказывается сотрудничать со следствием.
О задержании Алмазбека Атамбаева читайте в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».
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