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Фото: "Т Плюс"

Директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» рассказал главе Ижевска о перспективах развития энергетики в городе

Перспективы развития энергетики Ижевска обсудили директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов и глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев в рамках рабочей встречи в администрации города.

На мероприятии присутствовали заместитель директор по экономике Сергей Васильев и директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов. Со стороны руководства Ижевска — первый заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников и руководитель управления ЖКХ Сергей Чернышев.

Дмитрий Разумов рассказал Олегу Бекмеметьеву о планах по реконструкции Ижевской ТЭЦ-2 в связи с включением теплоэлектростанции в программу модернизации «ДПМ-2». ПАО «Т Плюс» планирует инвестировать в данный проект около 5 млрд руб.

Стороны также обсудили концессионного соглашения по обслуживанию котельных Ижевска. Помимо этого, были представлены данные по планируемым мероприятиям, связанным с постройкой водогрейной котельной на территории Ижевской ТЭЦ-1 и выводе из эксплуатации так называемой «старой части» теплоэлектроцентрали. Глава города отметил, что успешное взаимодействие энергетиков, городской администрации и депутатов городской думы позволяет реализовывать качественные проекты, которые можно показывать на федеральном уровне. Но самое главное, что эти мероприятия работают на качественное предоставление коммунальных услуг жителям Ижевска.

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