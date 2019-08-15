15 августа, четверг
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Ижевск. Удмуртия

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Вступил в силу приговор в отношении экс-замминистра природных ресурсов Удмуртии

Приговор Октябрьского райсуда Ижевска в отношении бывшего замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Ранее Евгения Чижова признали виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. В суде отметили, что экс-замминистра незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях региона. Ущерб природе от незаконных действий чиновника составил порядка 18 млн руб. Так, Евгения Чижова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

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