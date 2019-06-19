Дострелялся до приговора

Октябрьский районный суд Ижевска приговорил бывшего заместителя министра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Как отметили в суде, господин Чижов незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях региона. Ущерб природе от незаконной действий чиновника составил порядка 18 млн руб. В суде Евгений Чижов фактически признал свою вину.

Бывшему замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгению Чижову спустя три года после возбуждения уголовного дела вынесли приговор. Заседание состоялось 19 июня в Октябрьском районном суде Ижевска. Приговор оглашал порядка трех часов судья Антон Зорин.

Как было отмечено во время заседания, господин Чижов в период с 2015 по 2017 годы незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях Удмуртии. Гособвинитель Автандил Мисайлов пояснил, что действующим законодательством определяются нормы добычи кабана, исходя из его численности, полученной утвержденной методикой его подсчета.

«Минимальное количество кабанов должно быть не менее 10 в том или ином охотхозяйстве. Если кабанов 10 или меньше, то охота в этом охотхозяйстве запрещена, поскольку минимального количества не остается. Если допустим 50 кабанов, то соответственно 40 можно подстрелить, 10 должно остаться»,— отметил Автандил Мисайлов.

По его словам, господин Чижов знал, что учет численности кабана для определения норм его добычи должен осуществляться путем зимнего маршрутного учета. Это прописано в законе. Однако в нарушение этих норм замминистра давал указания своим подчиненным учитывать кабана для определения норм его добычи, исходя из его численности, полученной путем подсчета на подкормочных площадках, т.е. в местах, где для животных раскладывали корм. «Его подчиненные подменяли данные государственного мониторинга, полученного методом зимнего маршрутного учета на данные о численности кабана, полученной путем применения нелегитимного метода его подсчета, и из этой численности определяли нормы добычи, что является нарушением закона. Это привело к завышению численности кабана на территории Удмуртии, а раз численность завышена, соответственно и норма его добычи завышена»,— пояснил гособвинитель.

В результате этого на территории региона было незаконно добыто 1193 особи кабана, ущерб природе от незаконной добычи составил более 17,8 млн руб.

Отметим, что ранее назывался ущерб в сумме 60 млн руб. «60 млн было указано потому, что при расчете ущерба эксперт применил коэффициент 3. Этот коэффициент применяется тогда, когда виновное лицо осуществляет незаконную хозяйственную деятельность. Замминистра природы – это госслужащий, это не хозяйственная деятельность. Поэтому был применен коэффициент 1»,—отметил гособвинитель.

Кроме того, Автандил Мисайлов сообщил, что господин Чижов просил своих знакомых оформлять разрешения на охоту, которые он в последующем забирал и охотился со своими приятелями. «Предусмотрена ответственность за незаконную передачу права охоты другому лицу, то есть охотиться может только то лицо, которому выдано разрешение на добычу охотничьего ресурса, в частности кабана. Либо может охотиться группа, но лицо, на которое выписано разрешение, должно обязательно при этом присутствовать, поскольку этот человек является бригадиром. А здесь люди ему отдавали эти бумаги, и он охотился без этих лиц. То есть он инициировал совершение административного правонарушения, он же его скрыл и освободил их от ответственности»,— рассказал гособвинитель.

В результате суд признал Евгения Чижова виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2 года.

При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие наказание: фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у него малолетних детей, наличие государственных наград и почетных званий. Приговор не вступил в законную силу. Законность приговора будет проверена после поступления приговора в прокуратуру Удмуртии.

Оксана Мымрина