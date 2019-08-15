«Газпром» зарегистрировал товарный знак с изображением «Лахта-центра»

ПАО «Газпром» зарегистрировало изображение многофункционального комплекса «Лахта-центр» в качестве товарного знак. Соответствующая информация внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что всего в качестве товарного знака зарегистрировано шесть вариантов изображения: белый силуэт МФК на синем фоне с видом со стороны Васильевского острова, аналогичный ракурс на белом фоне, а также серый на белом, белый на сером, белый на черном фоне и наоборот.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «Многофункциональный комплекс "Лахта центр"» в Петербурге переименовано в АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты».