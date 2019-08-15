Хоть транспорт не расти

Директор транспортной компании «Ваш попутчик» Сергей Михалев – о новой маршрутной сети и проблемных моментах транспортной реформы.

– Сергей Владимирович, как вы оцениваете новую маршрутную сеть?

– Новая краевая маршрутная сеть предполагает сокращение маршрутов в выходные дни. Так, количество рейсов на маршруте Пермь – Березники может сократиться с 23 до 20 в будние дни и до 12 рейсов в выходные, когда все стараются выбраться за город, студенты – съездить к родителям. Говорят, что в выходные общественным транспортом пользуются реже, но в случае междугородных перевозок это не так. У нас нет дублирующих маршрутов, как на городских перевозках. Поэтому, на мой взгляд, интересы пассажиров в данном случае не учитываются.

– Еще одно нововведение, анонсированное властями – передача выручки перевозчиков в региональный бюджет и оплата работы из краевой казны. На ваш взгляд, насколько это оправданно?

– Действительно, предполагается, что мы будем отдавать всю выручку в бюджет края. Хотя уже сейчас мы отдаем значительную часть прибыли краевому предприятию «Автовокзал». За услуги по продаже билетов и предоставление инфраструктуры вокзал получает около 20% выручки. Предусматривая данную схему работы, власти также должны рассмотреть вопрос оплаты услуг автовокзала из бюджета, а не взимать денежные средства с перевозчиков. В случае если этот вопрос не будет урегулирован, получится, что перевозчик все денежные средства в бюджет перечислит, а из каких средств производить оплату услуг Автовокзала непонятно?!!! А кроме известного центрального Автовокзала в г. Перми, в нашем крае есть автовокзалы и автостанции находящиеся в «частных» руках и туда, мы тоже ежемесячно «отстегиваем» проценты. Как будут осуществляться взаиморасчеты с ними, в случае задержки перечислений со стороны бюджета, неизвестно.

Карты и свидетельства на межмуниципальных маршрутах действуют до марта 2022 года. Проводить конкурсы досрочно, я смысла не вижу, т.к. в настоящее время еще не произведены окончательные расчеты, нет конкретных условий взаимодействия с перевозчиками, не изучен пассажиропоток, также насколько я понимаю денежные средства для оплаты работы перевозчиков в соответствии с новой схемой в бюджет не заложены.

Регулируемые тарифы на междугородных маршрутах лишат пассажиров права выбора, так как стоимость проезда будет одинаковой. Сейчас наша компания предоставляет своим пассажирам систему скидок – в зависимости от времени поездки, сезона, покупки электронного билета. Есть скидки для студентов и пенсионеров. Кроме того, при одновременном приобретении билетов до места назначения и обратно действует скидка в размере 20% от стоимости обратного проезда. При регулируемых тарифах установить подобные скидки будет невозможно. Таким образом, изменения в транспортной сфере уничтожают коммерческую составляющую бизнеса и здоровую конкуренцию. К тому же сказать с уверенностью о том, что при регулируемых тарифах не будут расти цены – нельзя.

Краевые власти, создавая регулируемые тарифы, будут значительно переплачивать при этом, так как предполагаемая плата за 1 км составит 102 руб. Сейчас у нас стоимость варьируется от 34 до 50 руб. за 1 км. Предположительно, по новой схеме работы мы будем сдавать выручку в бюджет ежедневно, а нам деньги будут перечисляться только по итогам исполнения контракта, возможно даже один раз в год. А если вспомнить практику возмещения выпадающих доходов на пригородных маршрутах, когда перевозчики осуществляли перевозку граждан, пользующихся льготным проездом, а потом им пришлось получать денежные средства через суд, поскольку оказалось, что на момент сдачи отчетов и наступления сроков выполнения обязательств со стороны властей денег в бюджете нет. Есть риск, что перевозчики, чтобы соответствовать условиям конкурса, обновят подвижной состав за кредитные средства, а по итогам работы получится аналогичная ситуация с возмещением, и мы останемся с банком один на один. А как известно, банк абсолютно не будет интересовать, что денежные средства не перечислены из бюджета, ведь заемщиком будет значиться перевозчик. Дополнительную ответственность перевозчики несут и за своевременную выплату заработной платы сотрудникам. В случае задержки перечислений нам грозят штрафные санкции, а также потеря деловой репутации, которая зарабатывалась годами.

– Насколько новая транспортная модель учитывает специфику междугородных перевозок?

– На мой взгляд, многие моменты не были учтены. Например, по условиям новых контрактов для работы на маршрутах потребуются автобусы большого класса. Но зимой такие автобусы заполняются только на 20–25%. Поэтому в это время года, когда спрос низкий, мы выводим на маршруты транспорт поменьше – среднего класса. Сейчас такой возможности у нас не будет, а пустые места будет оплачивать краевой бюджет. Летом, когда спрос на междугородные перевозки высок, мы на некоторых маршрутах используем двухэтажные автобусы на 70 и более мест. По условиям новых контрактов, такие автобусы тоже нельзя будет ставить на маршруты. Получится, что пассажиры, ввиду отсутствия посадочных мест, вообще не смогут уехать и, как следствие, будут отдавать предпочтение приложениям карпулинга, таким, например, как Blablacar.

– Что перевозчики могут противопоставить росту популярности подобных приложений?

– Бороться с карпулингом можно за счет предоставления качественных, безопасных услуг по разумной цене. В борьбе с данными приложениями и развитием нелегальных перевозок также очень важна поддержка властей и госорганов. Так, например, оставив нерегулируемые тарифы и ныне действующую схему работы, при которой перевозчики, предоставляя услуги по перевозке пассажиров, сразу же получают часть выручки, при проведении конкурса можно будет поставить условие постепенного обновления подвижного состава и улучшения оказания услуг, а не «варварскими методами» – одномоментно, как это планируется сейчас. Потому что, как известно, Москва не сразу строилась! У пассажиров останется их законное право выбрать, с кем и по какой цене ехать, а не платить фиксированную цену.